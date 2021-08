Eerste delen van Nederland kleuren oranje op Europese coronakaart

Het aantal coronagevallen in Nederland blijft dalen, en dat is ook komende week te zien op de Europese coronakaart.

Vier provincies kleuren hoogstwaarschijnlijk oranje, het op een na laagste niveau, en twee andere provincies komen daar mogelijk bij.

De laatste keer dat delen van Nederland zo'n lage waarschuwingskleur hadden, was ongeveer een maand geleden. De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De organisatie kijkt naar het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken en naar het percentage positieve tests. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Momenteel staan alle twaalf provincies op rood, het een na hoogste niveau. Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg gingen afgelopen donderdag van donkerrood naar rood.



Flevoland

De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland hebben zo weinig nieuwe coronagevallen, dat ze komende week vrijwel zeker dalen naar oranje. Utrecht en Gelderland zitten nog net boven de grens, de kaart van donderdag komt misschien net iets te vroeg voor ze. Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Flevoland blijven vrijwel zeker op rood staan.

Flevoland is momenteel de grootste brandhaard van het land. Het aantal gevallen daalt er weliswaar, maar niet zo snel als in andere provincies. In Flevoland zijn in de afgelopen twee weken 1297 mensen positief getest, onder wie ruim 800 mensen uit Almere.



Omgerekend zijn dat 307 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Noord-Holland registreerde in dezelfde periode 8582 nieuwe gevallen, wat neerkomt op 298 per 100.000. Limburg telde 289 positieve tests op elke 100.000 mensen en Zuid-Holland 286.

Risiconiveaus in veiligheidsregio's

Op woensdag komt de Nederlandse overheid met een nieuwe kaart van de risiconiveaus in de 25 veiligheidsregio's. Nederland telt vier van die niveaus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Welke status een regio heeft, wordt vastgesteld op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week. Het hoogste cijfer van de twee geeft de doorslag. Momenteel staan twee regio's op zorgelijk, negen op ernstig en veertien op zeer ernstig.



Puur op basis van het aantal positieve tests in de afgelopen week zouden twaalf regio's uitkomen op zorgelijk. Dat zijn Groningen, Friesland, Drenthe, IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Utrecht, Noord-Holland Noord, Gooi en Vechtstreek, Zeeland en Midden- en West-Brabant. De dertien overige regio's zouden dan op 'ernstig' uitkomen.

Dat veertien regio's afgelopen woensdag op het hoogste risiconiveau kwamen te staan, komt alleen door het aantal ziekenhuisopnames. Als alleen het aantal positieve testen had geteld, zou de toestand nergens zeer ernstig zijn geweest. Sindsdien is het aantal opnames niet gestegen, maar ook nog niet echt gaan dalen.

