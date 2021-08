Fors meer winst voor 's werelds grootste olieconcern Saoedi Aramco

's Werelds grootste olieconcern Saudi Aramco heeft net als veel van zijn branchegenoten geprofiteerd van de prijsstijgingen van ruwe olie en een aantrekkende vraag.

Het Saoedische staatsconcern zag de winst in het tweede kwartaal van het jaar uitkomen op omgerekend bijna 22 miljard euro. Dat betekende de grootste winst sinds eind 2018 en bijna vier keer meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Saudi Aramco zei dat de resultaten werden ondersteund door de wereldwijde versoepeling van de coronabeperkingen, vaccinatiecampagnes, stimuleringsmaatregelen en de versnelling van de economische activiteit in belangrijke markten.

De heropening van belangrijke economieën zorgde sowieso voor een sterke stijging van de grondstofprijzen. Daarbij stegen de prijzen van ruwe olie dit jaar met circa 40 procent.



De vrije kasstroom, het saldo van de ingaande en uitgaande kasstromen, steeg voor het eerst sinds het begin van de crisis boven het kwartaaldividend van bijna 16 miljard euro uit. "Onze resultaten over het tweede kwartaal weerspiegelen een sterke opleving van de wereldwijde energievraag", zei topman Amin Nasser van Saudi Aramco in een verklaring. Hij verwacht dat het herstel in de tweede helft van het jaar aan kracht wint.

Dividend

Volgens Nasser zal de wereldwijde vraag naar olie naar verwachting 99 miljoen vaten per dag bereiken tegen het einde van het jaar. Volgend jaar zal het volgens hem dagelijks om 100 miljoen vaten gaan. Saudi Aramco is nog steeds bezig om de eigen capaciteit te verhogen tot 13 miljoen vaten per dag. Dat plan werd vorig jaar al aangekondigd.



Het jaarlijkse dividend van omgerekend bijna 64 miljard euro, het grootste ter wereld, is een belangrijke bron van inkomsten voor Saoedi-Arabië. De regering, die 98 procent van de aandelen van het concern in handen heeft, probeert het begrotingstekort terug te dringen dat vorig jaar opliep toen de energieprijzen kelderden als gevolg van de crisis.

In de afgelopen weken hebben oliemaatschappijen als Shell, BP en Chevron aangekondigd hun beloning aan aandeelhouders te verhogen. De bedrijven verwachten dat het dieptepunt van de crisis achter de rug is.

© ANP 2021