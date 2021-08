Saoedi-Arabië veroordeelt Hamas-leider tot 15 jaar cel

Een Saoedische rechtbank heeft de voormalige Hamas-vertegenwoordiger Mohammed Al-Khudari zondag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar.

De 83-jarige Al-Khudari werd vervolgd wegens het steunen van de Palestijnse verzetsgroep, meldt zijn broer aan nieuwsdienst Anadolu.

De zoon van Al-Khudari, Hani Al-Khudari werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De Saoedische autoriteiten hebben de vonnissen nog niet bevestigd en ook Hamas heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Volgens de Palestijnse verzetsgroep hebben de Saoedische autoriteiten eerder zo'n 60 groepsleden en sympathisanten gearresteerd, waaronder Al-Khudari.



Riyad weigerde commentaar te geven op de kwestie en verklaarde eerder dat de gedetineerden gebruik kunnen maken van alle rechten zoals die zijn vastgelegd in de wet.

Khader Mashayekh, het hoofd van een commissie die belast is met het volgen van de zaken van Jordaanse gevangenen in Saoedi-Arabië, bevestigde het vonnis tegen Al-Khudari.



In februari meldde mensenrechtenorganisatie Amnesty International dat Al-Khudari in april 2019 een medische operatie had ondergaan en werd behandeld voor prostaatkanker toen de Saoedische autoriteiten hem en zijn zoon arresteerden.

De in Londen gevestigde rechtenorganisatie riep de Saoedische koning op om ervoor te zorgen dat "ongegronde aanklachten" tegen Al-Khudari en zijn zoon worden ingetrokken en dat ze worden vrijgelaten.

