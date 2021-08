Nieuw veldhospitaal in Marrakech

Gezondheidsautoriteiten in Marrakech gaan een nieuw veldhospitaal opzetten om coronapatiënten op te vangen.

De bouw van de opvanglocatie is zaterdag gestart. De 1.600 vierkante meter grote tent heeft een capaciteit van 200 bedden.

Volgens gouverneur Karim Kassi Lahlou is het de bedoeling dat het nieuwe veldhospitaal de druk op de bestaande medische faciliteiten moet verlichten.

Marrakech is de afgelopen weken getuige geweest van een alarmerende toename in het aantal coronabesmettingen en is na Casablanca de zwaarst getroffen stad in Marokko.



In de afgelopen 24 uur registreerde de regio Marrakech-Safi 1.243 nieuwe besmettingen en 13 doden, waarvan 12 in de stad Marrakech.

De stad is in quarantaine, het is niet toegestaan de regio te verlaten of te betreden, mits je toestemming hebt of een vaccinatiepas.



