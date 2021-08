Partijen willen nu actie regering tegen klimaatverandering

Nederland moet nu ingrijpen om klimaatverandering tegen te gaan, vinden meerdere partijen.

Daarmee reageren ze op het klimaatrapport van het IPCC, waarin wordt gesteld dat de zeespiegelstijging door klimaatverandering onomkeerbaar is en de aarde nog sneller opwarmt dan gedacht.

Het is "nu of nooit" in de strijd tegen klimaatverandering, zegt D66-leider en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag in een reactie. Ze vindt dat Nederland de leiding moet nemen op het gebied van het bestrijden van klimaatverandering. Dat zijn GroenLinks en de Partij voor de Dieren met haar eens.

"Het is code rood voor de mensheid, stelt het VN-klimaatpanel. Wij zijn de laatste generatie politici die onze manier van leven kunnen beschermen", aldus Kaag.



Doortastender klimaatbeleid

De D66-leider pleit voor snelle maatregelen om de aangescherpte Europese klimaatdoelen te halen, en wil dat Nederland een leidersrol neemt op het gebied van klimaatbeleid.

GroenLinks-leider Jesse Klaver vraagt ook om een doortastender Nederlands klimaatbeleid. "Al zo lang ik leef zegt de wetenschap: de aarde warmt op. Ieder rapport steeds urgenter. Regeringen blijven vasthouden dat de aanpak van de klimaatcrisis geen haast heeft."



Harde maatregelen

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren komt met vergelijkbare kritiek. "Nu ervaart wereld de gevolgen van klimaatverandering. Hittegolven, droogte, bosbranden, hevige regenval, overstromingen." Het wordt alleen maar erger, voorspelt zij. "Voorkom dat, kabinet. Doe eindelijk je werk."

Renske Leijten, Kamerlid voor de SP, vindt dat de verantwoordelijkheid niet langer bij de consument neergelegd moet worden, maar bij de industrie en het bedrijfsleven. Ze pleit voor harde maatregelen, zoals het volledig stopzetten van investeringen in "vieze industrieën" zoals aardolie en -gas. Dan is er meer ruimte voor alternatieven om te groeien, aldus Leijten. "Dit is het moment om beleid aan te passen."



Grote uitdaging

Het CDA en de ChristenUnie verwijzen beide naar 'rentmeesterschap', ofwel het idee dat mensen de aarde slechts in beheer hebben en er goed voor moeten zorgen. "Klimaatverandering is geen mening, maar een levensbedreigende realiteit", schrijft CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers op Twitter.

"Als mensen veroorzaken we opwarming, maar kunnen we onze troep niet opruimen. Als goede rentmeesters moeten we beter voor de schepping zorgen." Volgens Segers gelden hiervoor geen taboes.



Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra maakt het IPCC duidelijk dat klimaatverandering "één van de grote uitdagingen van deze tijd" is. Hoekstra schrijft dat de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving samen de schouders eronder moeten zetten en moeten investeren in een duurzame economie. Hij sluit af met de hashtag #rentmeesterschap.

Geert Wilders reageert op de tweet van Kaag door nagenoeg dezelfde tekst over 'code rood' te gebruiken, maar die te betrekken op de islam. Hij heeft niet op het klimaatrapport gereageerd.

