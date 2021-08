Saoedi-Arabië benoemt 2 vrouwen voor hoge posities heilige moskeeën

Saoedi-Arabië heeft volgens lokale media maandag twee vrouwen aangesteld op hoge posities in de administratie die toezicht houdt op de twee heilige moskeeën.

De benoeming is onderdeel van de inspanningen van het Islamitische land om de positie van vrouwen in het koninkrijk te versterken.

Al-Anoud Al-Aboud en Fatima Al-Rashoud werden aangesteld als de twee rechterhanden van sjeik Abdulrahman Al-Sudais, de president van het voorzitterschap van de twee heilige moskeeën. Beide vrouwen zijn gepromoveerd.

Andere vrouwen werden op hogere niveaus aangesteld om toezicht te houden op verschillende afdelingen van het presidentschap, waaronder Kamelia Al-Daadi als assistent-ondersecretaris voor administratieve zaken voor vrouwen.



In de afgelopen jaren heeft Saoedi-Arabië beleid aangenomen om vrouwen in staat te stellen hogere posities te bereiken in openbare instellingen van het koninkrijk.

Volgens Brookings Institution is het aantal werkende vrouwen in het olierijke land de afgelopen jaren sterk gestegen, tot ongeveer 33 procent in 2020, aanzienlijk meer dan de 20 procent in 2018.

© Anadolu 2021