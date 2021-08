Premier El Othmani niet van plan om Israëlische buitenlandminister te ontmoeten

De Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani is niet van plan om de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid te ontmoeten.

De regeringsleider noemde de verzoening met de Joodse staat een "pijnlijke en moeilijke beslissing".

De Israëlische diplomaat wordt woensdag in Marokko verwacht voor het eerste officiële diplomatieke bezoek sinds de normaliseringsovereenkomst tussen Rabat en Tel Aviv in december vorig jaar.

Het bezoek van Lapid werd in juli aangekondigd na gesprekken in Rabat tussen Marokkaanse functionarissen en Alon Ushpiz, de algemeen directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het bezoek was bedoeld om de onderlinge banden te versterken en vond plaats na een telefoongesprek tussen Lapid en zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita.



"Het is geen onderdeel van het programma dat ik hem ontmoet", zei El Othmani in een recent TV-interview. Hij herhaalde zijn standpunten inzake de Palestijnse kwestie en benadrukte dat Marokko op alle niveaus tegen de "judaïsering van Al Quds" blijft. "Het standpunt van Marokko is heel duidelijk en blijf het verzet van het Palestijnse volk steunen."

Omstreden normalisering

Marokko sloot in december 2020 banden met Israël en beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken. Na de ondertekening kreeg El Othmani het zwaar voor de kiezen door felle kritiek vanuit zijn eigen achterban en PJD-partijleden.



Sommigen riepen de premier zelfs op om af te treden. De PJD-partij was altijd een uitgesproken tegenstander van enige normalisatie met de Joodse staat. De premier kreeg al gauw bijval van prominente (oud-)politici, waaronder Abdelilah Benkirane, de voormalige premier van Marokko.

Volgens Benkirane kan geen enkele hoge Marokkaanse ambtenaar weigeren een dergelijk document te ondertekenen zonder toestemming van koning Mohammed VI, die zou sinds juni 2018 de belangrijkste speler zijn in het nastreven van de normalisering met Israël.



"Was het mogelijk dat El Othmani weigerde te tekenen? Het is mogelijk, maar informeel zou de weigering niet worden goedgekeurd", benadrukte Benkirane.

Het ondersteunen van de Marokkaanse soevereiniteit is volgens hem een "absolute noodzaak".

