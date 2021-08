Algerijnse president Tebboune weigert dialooginitiatief koning Mohammed VI

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune heeft "geen antwoord" op de handreiking van koning Mohammed VI die bedoeld was om de betrekkingen tussen Marokko en Algerije te herstellen.

Tebboune suggereerde dat recente opmerkingen van de Marokkaanse VN-vertegenwoordiger Omar Hilale de voornaamste redenen zijn voor de spanningen tussen de twee Noord-Afrikaanse buurlanden.

"Voorlopig is er geen antwoord", zei Tebboune negen dagen later als reactie op de aangereikte olijftak van koning Mohammed VI. De Marokkaanse vorst riep tijdens de troonrede, die plaatsvond ter gelegenheid van de 22e verjaardag van zijn troonbestijging, Algiers op om de onderlinge verschillen te overstijgen.

Kabyle-volk

Algerije stoort zich momenteel echter het meest aan de verklaring van VN-diplomaat Hilale. Tijdens een bijeenkomst vorige maand in New York sprak hij zijn steun uit voor het zelfbeschikkingsrecht van het Kabyle-volk, een Berber-etnische groep in het noorden van Algerije.



De Beweging voor het Zelfbeschikkingsrecht van Kabylië (MAK, onafhankelijkheid) werd op 18 mei door de Algerijnse autoriteiten aangemerkt als een "terroristische organisatie". De verklaring van de Marokkaanse VN-diplomaat was dan ook tegen het zere been van Algerije, dat daarop haar ambassadeur in Rabat terugriep.

"We hebben onze ambassadeur in Rabat teruggeroepen en Marokko om uitleg gevraagd, maar er was geen reactie over dit onderwerp.". Algerije sloot andere maatregelen niet uit.



Sahara

Het was de eerste keer dat een Marokkaanse diplomaat zijn steun betuigde aan de separatismewens van Kabyle. De Marokkaanse "solidariteit" was echter een reactie op de Algerijnse steun aan de Sahrawi-separatisten die zich afzetten tegen Marokko.

Het Polisario-Front wordt al tientallen jaren gefinancierd, getraind en bewapend door Algerije. Ondanks de gedocumenteerde vijandigheid van Algiers jegens Rabat, wijdde koning Mohammed VI het grootste deel van zijn laatste troonrede aan het aansporen van Algerije om de banden met Marokko te hervatten op basis van een "gedeelde geschiedenis" en "Maghrebijnse broederschap".



"Ik ben niet tevreden met de huidige staat van onze betrekkingen, want het dient de belangen van onze mensen niet", zei de koning.

Gesloten grenzen

De Algerijnse regering besloot in 1994 de grenzen met Marokko te sluiten nadat Rabat een visumplicht had opgelegd aan Algerijnse burgers. Het wijzigen van de visumwoorden gebeurde in de nasleep van een terroristische aanslag op het Atlas Asni-hostel in Marrakech.

Marokko heeft de visumplicht voor Algerijnen in 2004 opgeheven, maar de grenzen bleven gesloten. Mohammed VI heeft Algerije herhaaldelijk opgeroepen de grenzen te heropenen en benadrukte dat 'open grenzen' de norm moet zijn tussen de twee buurlanden.

