Campagne voor bevrijden prinses Latifa gestopt na foto in IJsland

De campagne om prinses Latifa van Dubai te bevrijden uit de macht van haar vader is gestopt nadat een foto werd gepubliceerd.

Latifa staat op de foto met haar neef en de Britse vrouw Sioned Taylor in IJsland.

De neef van de 35-jarige Latifa, Marcus Essabri, zei volgens het campagneteam dat hij blij was haar te zien. "Ik voel me gezegend dat ik tijd met haar kon doorbrengen. Het stelde mij gerust dat ze er goed uitzag en gefocust was op haar doelen", zou Essabri hebben gezegd volgens de FreeLatifa campagne.

De campagne streed de laatste drie jaar naar eigen zeggen om ervoor te zorgen dat "prinses Latifa het leven kan leiden dat ze zelf wil". In het begin van dit jaar bracht de Britse omroep BBC beelden naar buiten waarin Latifa zegt dat ze tegen haar wil wordt vastgehouden door haar vader, sjeik Mohammed van Dubai.



In 2018 probeerde Latifa te vluchten per boot, maar ze werd teruggehaald door militaire commando's. Haar vader noemde het een reddingsactie.

De prinses zei toen dat ze "normale dingen wilde doen", zoals studeren of reizen.

© ANP 2021