Twee Marokkaanse luchthavens in Afrikaanse top 10

De luchthavens van Marrakech en Casablanca staan ​​in de top tien van de beste Afrikaanse luchthavens in 2021.

De ranglijst is opgesteld door Skytrax.

Het Britse onderzoeksbureau is gespecialiseerd in luchtvaart en vroeg reizigers naar hun ervaringen op luchthavens in Afrika.

Het onderzoek evalueerde de klantervaring aan de hand luchthavendiensten zoals inchecken, aankomsten, transfers, winkelen, beveiliging, douane, boarden, enz.



De top tien wordt aangevoerd door het Zuid-Afrikaanse vliegveld Kaapstad Airport. Marrakech Menara Airport staat vijfde, gevolgd door de Mohammed V-luchthaven in Casablanca op nummer zes.

De volledige top 10:

Kaapstad; Durban King Shaka; Johannesburg; Mauritius; Marrakech; Casablanca; Addis Ababa; Kigali; Port Elizabeth; Bloemfontein.

© MAROKKO.NL 2021