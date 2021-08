Premier El Othmani: vaccinatieplicht in Marokko niet uitgesloten

Het is niet uitgesloten dat in Marokko een vaccinatieplicht tegen het coronavirus gaat gelden.

Dat zei premier Saad Eddine El Othmani in een recent TV-interview.

Volgens de premier ligt het onderwerp op tafel en kan het best zijn dat in de toekomst sprake zal zijn van verplichte vaccinatie. De verklaring staat haaks op de verkiezingsbelofte van de regeringspartij PJD waarin werd toegezegd dat er tijdens de landelijke vaccinatiecampagne nooit sprake zal zijn van dwang. Marokko is "geen dictatuur", een vaccinatieplicht zou daardoor niet realistisch zijn, zei de premier vorige week.

Volgens de premier ligt de prioriteit nu vooral bij het verzekeren van voldoende hoeveelheden vaccins om eventueel het aantal prikken in de nabije toekomst uit te kunnen breiden.



Het priktempo is afhankelijk van beschikbare voorraden vaccins. Batches komen mondjesmaat binnen waardoor regelmatig op snelheid moet worden ingeboet. In Marokko zijn in totaal 26,5 miljoen prikken gezet, waarvan 11,1 miljoen vervolginjecties.

Boosterprik

Door de opkomst van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus overwegen veel landen een extra 'booster'. Volgens vaccinmakers zijn de vaccins mogelijk veel effectiever na een derde prik, zou blijken uit de eerste resultaten van een onderzoek door fabrikanten Pfizer/BioNTech en Moderna.



Marokko tekende onlangs een overeenkomst met Pfizer/BioNTech over de levering van coronavaccins aan Marokko. De twee farmaceuten zouden momenteel overwegen om een nieuwe productielocatie in Marokko te openen om de Afrikaanse markt te bedienen.

Frankrijk gaat met de ingang van september mensen in risicogroepen een derde vaccinatie tegen het coronavirus geven en ook Duitsland is begonnen met het toedienen van het boostervaccin.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep daarentegen landen op tot een tijdelijke stop op het toedienen van boostervaccins zodat er meer vaccins beschikbaar komen voor armere landen.

