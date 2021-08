Komende halfjaar geen gedwongen uitzettingen Afghanen

Het komende halfjaar worden er geen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers gedwongen uitgezet naar Afghanistan.

Volgens demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) is de situatie in het Centraal-Aziatische land door de opmars van de Taliban te zeer verslechterd voor uitzettingen.

De komende tijd stonden er overigens al geen uitzettingen gepland. Als gevolg van het besluit wordt ook de beslistermijn voor lopende asielzaken voor Afghanen verlengd met een jaar. Daarbij geldt een maximale termijn van 21 maanden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde in oktober opnieuw de veiligheidssituatie in Afghanistan beoordelen. Maar dit zogeheten ambtsbericht zal vanwege de snelle verslechtering in het land al sneller komen, schrijft Broekers aan de Tweede Kamer.



Ophef

De afgelopen week was er ophef, omdat de Nederlandse regering samen met vijf andere landen erop aandrong bij Afghanistan om uitgeprocedeerde asielzoekers op te nemen.

Het kwam het kabinet op kritiek te staan van verschillende partijen en belangenorganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk. Ook coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie riepen Broekers-Knol op te stoppen met de uitzettingen.



In Afghanistan rukt de Taliban in rap tempo op, nadat de internationale troepenmacht onder leiding van de Amerikanen het land de afgelopen maanden grotendeels heeft verlaten. De radicale beweging heeft inmiddels een groot aantal provinciehoofdsteden ingenomen.

Het Amerikaanse leger denkt dat de Afghaanse hoofdstad Kabul binnen 30 dagen zou kunnen vallen.

