Soedan levert ex-president al-Bashir uit aan strafhof in Den Haag

Soedan gaat de voormalige president Omar Hassan al-Bashir uitleveren aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Dat heeft een minister woensdag in Khartoem bevestigd. Zij zei dat ook andere voormalige leiders van het land worden overgedragen aan het hof.

De nu 77-jarige al-Bashir pleegde in 1989 een militaire staatsgreep en bleef tientallen jaren als autoritair leider aan de macht. Hij heeft in grote delen van het land bloedige etnische oorlogen gevoerd en wordt al jaren gezocht door het ICC wegens gruwelen gepleegd in de noordwestelijke regio Darfur.

Bij het conflict in Darfur vielen volgens de Verenigde Naties zeker 300.000 doden. Het regime van Bashir probeerde in het gebied in 2003 een opstand de kop in te drukken en bewapende de beruchte Janjaweed-milities. Die brachten op grote schaal burgers om het leven. Zo'n 2,5 miljoen mensen sloegen op de vlucht.



Onrust en protesten

Al-Bashir werd in 2019 ten val gebracht door massale protesten en door hoge officieren. Er was grote onrust ontstaan nadat zijn regering de prijs van brood flink had verhoogd.

Nadat al-Bashir was afgezet, kreeg hij een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd voor corruptie. De Soedanese autoriteiten vervolgen hem ook nog voor de staatsgeep waarmee hij aan de macht kwam.



Het land heeft nu kennelijk besloten al-Bashir niet zelf te berechten voor het bloedige conflict in Darfur. Minister van Buitenlandse Zaken Mariam al-Mahdi zei volgens staatsmedia dat het "kabinet de gezochte functionarissen wil overdragen aan het ICC". Dat besluit zou zijn genomen tijdens een bezoek van ICC-hoofdaanklager Karim Khan aan het land.

Het ICC vaardigde in 2009 een arrestatiebevel uit tegen al-Bashir, die toen nog aan de macht was. Het internationale hof verdenkt hem onder meer van misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en genocide.



De voormalige Janjaweed-commandant Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman, alias Ali Kushayb, gaf zich vorig jaar al over aan het strafhof.

Het ICC maakte in juli bekend dat de militieleider als eerste verdachte wordt vervolgd voor de verschrikkingen in Darfur.

