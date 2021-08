El Bouchataoui mag weg bij Feyenoord

De 21-jarige middenvelder die afkomstig is uit de eigen jeugdopleiding van de Rotterdammers heeft te horen gekregen dat hij overbodig is, ondanks een doorlopend contract tot en met volgend jaar zomer.

Volgens RTV Rijnmond had Achraf El Bouchataoui dinsdag een gesprek met technisch directeur Frank Arnesen en trainde hij al niet meer mee bij Feyenoord. De club uit Rotterdam-Zuid trok onlangs de Noorse middenvelder Fredrik Aursnes van Molde FK aan, waardoor de kansen voor El Bouchataoui kleiner worden. Het is niet bekend of Feyenoord een transfersom vraagt voor El Bouchataoui.

De middenvelder die in diverse jeugdelftallen van Nederland uitkwam, kwam vorig seizoen tot 3 optredens in de hoofdmacht van Feyenoord, toen nog onder leiding van Dick Advocaat. El Bouchataoui lijkt nog minder in de plannen voor te komen van de nieuwe trainer Arne Slot. Zo zat El Bouchataoui al niet meer bij de wedstrijdselectie toen Feyenoord het in de Conference League opnam tegen FC Luzern en speelde hij niet in de oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid van afgelopen zondag.

Het nieuwe seizoen van de Eredivisie begint dit weekend. Voor Feyenoord staat de eerste wedstrijd van het seizoen aankomende zondagmiddag op het programma met een uitwedstrijd tegen Willem II, dat vorig jaar nog maar net degradatie ontliep. Feyenoord zal dit dus gaan doen zonder Achraf El Bouchataoui. Ook Marouan Azarkan zal niet van de partij zijn, Azarkan werd onlangs verhuurd aan Excelsior Rotterdam, nadat hij vorig jaar al werd verhuurd aan NAC Breda.



Hoewel Feyenoord onlangs de oefencampagne afsloot met een 2-1 overwinning op Spaans kampioen Atlético Madrid, door een late treffer van Naoufal Bannis, wordt de ploeg van Arne Slot dit seizoen niet tot de favorieten gerekend voor de bovenste plaatsen in de Nederlandse voetbalcompetitie.

