Eerste Israëlische bewindsman naar Marokko sinds 2003

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Yair Lapid, brengt een officieel bezoek aan Marokko.

Hij is de eerste bewindsman uit Israël die het land bezoekt sinds 2003. De twee landen hebben zeven maanden geleden diplomatieke betrekkingen aangeknoopt.

Marokko is het vierde Arabische land dat sinds vorig jaar diplomatieke betrekkingen is aangegaan met Israël. De Israëlische regering noemt het bezoek, dat woensdag begon, historisch.

Lapid opent tijdens zijn tweedaags bezoek de Israëlische vertegenwoordiging in Rabat, ontmoet zijn Marokkaanse collega Nasser Bourita en gaat naar de synagoge in Casablanca, melden Marokkaanse media.



Israël, dat het in 1967 bezette deel van Palestina moet teruggeven om een Palestijnse staat te vestigen, inclusief Oost-Jeruzalem, heeft weinig normale betrekkingen met Arabische landen. Lange tijd erkenden enkel Egypte en Jordanië Israël.

Tijdens de regering van de Amerikaanse president Donald Trump drong Washington erop aan relaties met Israël aan te knopen zonder de terugtrekking van de Israëli's uit de bezette gebieden af te wachten. Vier landen hebben daar gehoor aan gegeven: de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko.



Marokko heeft echter discreet altijd banden met Israël onderhouden en had in de jaren negentig ook diplomatieke relaties. Dat is mede een gevolg van de lange geschiedenis van Joden in Marokko en tegenwoordig de grote Marokkaans-Joodse gemeenschap in Israël.

Begin jaren veertig was naar schatting 10 procent van de Marokkaanse bevolking Joods. De meesten gingen naar Israël waar nu ongeveer 700.000 mensen van Marokkaanse komaf wonen. Momenteel wonen er naar schatting nog 3000 Joden in Marokko.

Sinds kort zijn er wekelijks meerdere rechtstreekse lijnvluchten van Israël naar Marokko.

© ANP/Marokko.nl 2021