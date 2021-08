Zeker 65 doden door bosbranden Algerije

Bosbranden in Algerije hebben aan tientallen mensen het leven gekost.

Volgens de jongste cijfers gaat het om zeker 65 doden, van wie 28 soldaten die waren ingezet bij het bestrijden van de vuurzeeën.

Nog eens twaalf militairen raakten zwaargewond en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, melden Algerijnse media.

De meeste slachtoffers vielen in de noordelijke provincie Tizi Ouzou in de regio Kabylië, ten oosten van de hoofdstad Algiers. Eerder was nog sprake van 25 dode soldaten en zeventien burgers.



President Abdelmadjid Tebboune condoleerde dinsdag nabestaanden van de militairen op Twitter. De regering heeft inmiddels internationale hulp gevraagd en wil ook extra blusvliegtuigen huren.

De branden worden bestreden bij temperaturen tot ruim boven de 40 graden. Ook andere landen rond de Middellandse Zee kampen door hitte en droogte met natuurbranden. Een deel van de branden blijkt aangestoken.



