Algerijnse pers: Marokko verantwoordelijk voor bosbranden in Noord-Algerije

Het Algerijnse dagblad Algerie1 meldt dat Marokkaanse veiligheidsdiensten mogelijk verantwoordelijk zijn voor het aansteken van de bosbranden die het Noord-Afrikaanse land momenteel teisteren.

De bosbranden in Algerije hebben aan minstens 65 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in de noordelijke provincie Tizi Ouzou in de regio Kabylië, ten oosten van de hoofdstad Algiers.

Het dagblad beweert dat het geen toeval kan zijn dat op één dag meer dan 50 branden zijn ontstaan. De krant verwijst naar de meest recente diplomatieke rel met Marokko waarbij de regio Kabylië centraal staat. Het gebied wordt bewoond door een Berber-etnische groep dat onafhankelijkheid eist.

De branden zouden een reactie zijn op de recente verklaring van de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune op het dialooginitiatief van koning Mohammed VI. Tebboune weigerde in te gaan op het aanbod van de Marokkaanse koning en zei "voorlopig geen antwoord" te hebben op het voorstel van Marokko om de betrekkingen tussen de twee landen te herstellen.



Omar Hilale

De Algerijnse regering vindt vrijwel wekelijks een nieuwe stok om Rabat mee te slaan. Algiers stoort zich momenteel het meest aan de verklaring van VN-diplomaat Omar Hilale. Tijdens een bijeenkomst vorige maand in New York sprak hij zijn steun uit voor het zelfbeschikkingsrecht van het Kabyle-volk.

Algiers had de maand daarvoor de Beweging voor het Zelfbeschikkingsrecht van Kabylië (MAK) aangemerkt als een "terroristische organisatie". De verklaring van de Marokkaanse VN-diplomaat was dan ook tegen het zere been van Algerije, dat daarop haar ambassadeur in Rabat terugriep.



"Alles wijst erop dat de Marokkaanse inlichtingendienst, via de aanhangers van de MAK-beweging, achter de bosbranden zitten.", schrijft de Algerijnse krant.

Hulpaanbod Marokko

De Marokkaanse regering heeft Algerije hulp aangeboden bij het blussen van de bosbranden. Rabat riep Algiers op om het luchtruim en de grenzen te heropenen zodat Marokko kan helpen met blusvliegtuigen en ander blusmateriaal.

Algiers weigerde de hulp en heeft andere landen om hulp gevraagd. De Algerijnse minister van Binnenlandse Zaken Kamel Beldjoud heeft zijn regering gevraagd om blusvliegtuigen uit het buitenland te huren.

