Trainer Tuchel geeft Ziyech basisplaats in Europese Supercup

Hakim Ziyech heeft woensdag van Chelsea-trainer Thomas Tuchel een basisplaats gekregen in de strijd om de Europese Supercup tegen Villarreal.

De oud-speler van Ajax begint samen met Kai Havertz kort achter de diepe spits Timo Werner.

Havertz maakte eind mei in de finale van de Champions League de enige treffer tegen Manchester City (1-0). Mason Mount, die in Nederland voor Vitesse uitkwam en uitgroeide tot Engels international, begint in Belfast op de reservebank.

De wedstrijd tussen Chelsea en Villarreal, dat eind mei ten koste van Manchester United de Europa League won, begint om 21.00 uur.

