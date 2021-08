Doelpuntenmaker Ziyech valt met schouderblessure uit bij Chelsea

Hakim Ziyech is woensdag in de strijd om de Europese Supercup tussen Chelsea en Villarreal geblesseerd uitgevallen.

Dat gebeurde in de 40e minuut, toen Ziyech na een botsing met de Argentijnse verdediger Juan Foyth niet meer verder kon omdat hij veel pijn had aan zijn linkerbovenarm.

Eerst leek er een brancard aan te pas te moeten komen, maar Ziyech kon uiteindelijk onder begeleiding zelf het veld verlaten. De oud-Ajacied had in de 27e minuut de score in Belfast geopend voor Chelsea.

Ziyech deed dat op aangeven van Kai Havertz, die de bal vanaf de linkerkant laag voorgaf. Ziyech raakte de bal niet helemaal goed, maar hij wist doelman Sergio Asenjo wel te passeren



Ziyech bracht na die treffer met twee goede voorzetten Marcos Alonso en Kurt Zouma in staat te scoren, maar dat deden ze allebei niet.

Dankzij de treffer van Ziyech leidde Chelsea kort voor rust met 1-0.

