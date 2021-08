Afghaanse regering wil macht delen met Taliban voor einde geweld

De Afghaanse regering van president Ashraf Ghani heeft de Taliban een voorstel gedaan om de macht in het land te delen.

De regering wil zo een einde maken aan het geweld in het land, zegt een regeringsbron.

Het voorstel is ingediend bij Qatar, dat al geruime tijd bemiddelt in het conflict. Tot nu toe zijn de vredesonderhandelingen op niets uitgelopen. De twee partijen kwamen in Qatar een aantal keer tot een tijdelijke wapenstilstand, maar een duurzame vrede is nooit dichtbij geweest. Na het aangekondigde vertrek van de buitenlandse troepen is de extremistische organisatie een groot offensief begonnen.

De extremistische Taliban winnen de laatste weken veel terrein op het regeringsleger. Al zeker tien provinciehoofdsteden zijn overgenomen door de beweging. Donderdag werd Ghazni op 150 kilometer van hoofdstad Kabul nog ingenomen.



Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen de Taliban Kabul binnen negentig dagen innemen. President Ghani heeft zijn hoop in de strijd gevestigd op de samenwerking met milities in het land die ook tegen de Taliban zijn.

Volgens meerdere organisaties in Afghanistan zijn door het geweld van de laatste weken al zeker duizend burgers om het leven gekomen.

