Dodental overstromingen Turkije loopt snel op

Het dodental door plotselinge en hevige overstromingen in het noorden van Turkije staat op negen.

Zeker negenhonderd mensen zijn gered uit het getroffen gebied bij de Zwarte Zee.

Duizenden inwoners krijgen tijdelijk onderdak in studentenkamers omdat hun huizen zijn vernield. De autoriteiten spraken over een ramp zoals die in vijftig jaar of zelfs een eeuw niet is voorgekomen.

De meeste slachtoffers vielen in en rond de stad Kastamonu, ten noorden van de hoofdstad Ankara. Volgens de Turkse president Erdogan wordt er "intensief" samengewerkt met alle instellingen en organisaties in de getroffen gebieden.



Door overvloedige regenval ontstonden ook aardverschuivingen. Zeker 170 dorpen zitten momenteel zonder stroom door het noodweer. Veel wegen en bruggen zijn verwoest of zo ernstig beschadigd dat ze niet meer te gebruiken zijn. De reddingsdiensten gaan ervan uit dat de regen vanaf donderdagavond minder wordt.

Bosbranden

Het gebied wordt vaker getroffen door overstromingen in de zomer na hevige regenval. Vorig jaar kwamen vijf mensen om het leven door noodweer.

In het zuiden van Turkije woeden nu flinke bosbranden. Daar is het kurkdroog en heet. Het vuur eiste zeker acht levens.

