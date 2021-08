Bouw ontziltingsinstallatie Laâyoune bijna voltooid

In het Zuid-Marokkaanse Laâyoune is maandag begonnen met het testen van de ontziltingsinstallatie

Dat meldt Abderrahim El Hafidi, directeur van nutsbedrijf ONEE maandag na zijn bezoek aan de bouwplaats.

De bouw van de eerste unit van de nieuwe ontziltingsfaciliteit kostte zo'n 370 miljoen DH (€ 35 miljoen) en bevindt zich inmiddels in de laatste fase. De ingebruikname van het station staat gepland voor eind 2021.

De eerste fase van de installatie heeft een capaciteit van 26.000 m3 per dag. Met de bouw van de volgende fases zal de productiecapaciteit in het jaar 2035 worden verhoogd naar 60.000 m3 per dag en voldoen aan de drinkwaterbehoeften van inwoners in Laâyoune, El Marsa, Foum El Oued en Tarouma.



In 2015 rangschikte het World Resources Institute (WRI) Marokko als één van de 33 landen die tegen 2040 zouden kampen met een extreem hoog watertekort.

De ontziltingsfaciliteit moet de schaarste aan zoetwater in Marokko aanpakken.

