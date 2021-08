Spaanse defensieminister over wapenwedloop: 'Marokko verdient het grootste respect'

De Spaanse minister van Defensie Margarita Robles Fernández ziet geen reden om wijzigingen aan te brengen in de strategie ten opzichte van de twee enclaves Ceuta en Melilla.

Dat zei Robles Fernández als reactie op de wapenwedloop tussen Marokko en Spanje.

Marokko onderhandelt momenteel met Turkije over de aankoop van 22 gevechtshelikopters en 12 drones, naar verluidt om de grenzen met Ceuta en Melilla te bewaken.

De Spaanse pers schreef de afgelopen dagen over het groeiende wapenarsenaal van Marokko en vroeg de Spaanse defensieminister om een reactie.



Volgens Robles Fernández zijn de wapenaankopen van Marokko een "interne aangelegenheid" en verdient het land "het grootste respect", ze ziet geen reden om van strategie te veranderen.

Ze benadrukte dat het Spaanse defensiebeleid onder de paraplu van de Europese Unie (EU) en de NAVO valt. Marokko is vrij om te doen wat het wil aangezien het land "niet tot de EU of de NAVO behoort", voerde ze aan.



Ondanks het Spaanse lidmaatschap van de NAVO vallen de twee Spaanse enclaves in Noord-Afrika echter niet onder de paraplu van de organisatie. Enkele Spaanse politieke partijen, waaronder het extreemrechtse VOX, hebben de regering van Pedro Sanchéz opgeroepen daar verandering in te brengen. Vooral na de recente grensbestormingen in Ceuta en Melilla.

De NAVO heeft daar echter nog niet op gereageerd. De organisatie werkt nauw met Marokko samen in de strijd tegen terrorisme in het gebied rondom de Middellandse Zee (Operatie Active Endeavour).

