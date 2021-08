Koning Mohammed VI biedt Algerije opnieuw hulp aan bij bestrijding bosbranden

Koning Mohammed VI heeft de regering opgedragen om Algerije een helpende hand te bieden in de strijd tegen de tragische bosbranden die woeden in Algrije

Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Algerijnse regering heeft nog niet gereageerd op het eerdere aanbod van Marokko.

De koning heeft de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken heeft opgedragen om de bereidheid van Marokko om Algerije te helpen nogmaals over te brengen.

Het ministerie meldt dat twee Canadair CL-415 blusvliegtuigen klaar staan om deel te nemen aan de blusoperatie, mocht de Algerijnse regering het aanbod van Marokko accepteren.



De bosbranden in Algerije hebben aan minstens 69 mensen het leven gekost, waaronder veel soldaten die zijn ingezet om de woedende vlammen te doven. De bosbranden worden verergerd door hoge temperaturen, wind en ernstig schaarse watervoorraden.

Het hulpaanbod van Marokko aan Algerije komt minder dan twee weken nadat koning Mohammed VI er bij Algiers op aandrong de grenzen met Marokko te heropenen en een dialoog aan te gaan om de langdurige politieke impasse tussen de twee landen te doorbreken.

De koning benadrukte dat stabiliteit en veiligheid van Algerije één van de prioriteiten van Marokko is, en suggereerde dat het hervatten van de banden tussen de twee buurlanden een cruciale voorwaarde is voor de verwezenlijking van eenheid in de Maghreb-regio.

© MAROKKO.NL 2021