VS feliciteert Marokko en Israël met eerste diplomatieke bijeenkomst

De Amerikaanse ambassade in Marokko prees het diplomatie bezoek als een "belangrijke stap" in de samenwerking tussen de twee naties.

In een bericht op Facebook bestempelde de Amerikaanse ambassade de aankomst van de Israëlische Minister van Buitenlandse zaken Yair Lapid als een gelegenheid om "nieuwe kansen voor vrede en welvaart in de regio te creëren".

Het bericht benadrukte ook de voordelen van de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen Marokko en Israël, met bijzondere aandacht voor "commerciële vluchten, economische samenwerking en de opening van verbindingskantoren".

De VS speelden een belangrijke rol in de overeenkomst tussen Israël en Marokko en hielpen de twee landen eind vorig jaar op hun weg naar samenwerking. Een deel van de door de VS bemiddelde overeenkomst was de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.



Sinds de ondertekening van de tripartiete verklaring met de VS in december 2020, hebben Israëlische en Marokkaanse functionarissen samengewerkt om de bilaterale betrekkingen tussen hun twee naties nieuw leven in te blazen.

Tijdens de tweedaagse reis van Lapid staat een ontmoeting met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita, toerismeminister Nadia Alaoui, en de ondertekening van drie overeenkomsten op de planning.



Lapid zal ook aanwezig zijn tijdens de inauguratie van de nieuwe diplomatieke missie van Israël in Marokko, waarna hij een laatste persconferentie in Casablanca zal bijwonen.

Analisten verwachten dat de Marokkaans-Israëlische economische betrekkingen de komende maanden zullen worden verdiept. De Israëlische export naar Marokko groeide de afgelopen zes maanden met $ 5 miljoen. Verwacht wordt dat deze jaarlijks $ 250 miljoen zal bereiken.



