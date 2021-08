Israëlisch verbindingsbureau in Marokko officieel geopend

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid heeft donderdag het Israëlische verbindingsbureau in de Marokkaanse hoofdstad Rabat ingehuldigd.

De ceremonie gebeurde in aanwezigheid van de Marokkaanse afgevaardigde van het buitenlandministerie Mohcine Jazouli.

Lapid beschreef de opening van het verbindingsbureau als een "historisch moment". Hij arriveerde woensdag in Marokko voor een tweedaags bezoek. Het is het eerste diplomatieke bezoek aan Marokko sinds de hervatting van de betrekkingen tussen de twee naties in december.

Tijdens zijn ontmoeting met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita woensdag tekende Lapid verschillende overeenkomsten over luchtvaart, jeugd, sport en politiek overleg.



Israël en Marokko kondigden op 10 december 2020 de hervatting van de diplomatieke betrekkingen aan nadat deze in 2000 waren opgeschort na het uitbreken van de tweede Palestijnse Intifada.

Marokko is het vierde Arabische land dat sinds 2020 instemt met normalisatie met Israël, na de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Soedan.

Egypte en Jordanië hebben sinds respectievelijk 1979 en 1994 vredesakkoorden met Israël.

