Witte bevolking VS daalde afgelopen decennium voor het eerst

Voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten is het aantal witte mensen afgelopen decennium gedaald.

Tegelijkertijd nam het aantal inwoners met een gemengde, Latijns-Amerikaanse of Aziatische achtergrond toe, blijkt uit cijfers van het US Census Bureau, de Amerikaanse tegenhanger van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tussen 2010 en 2020 werd de bevolking van de Verenigde Staten steeds diverser. Nog altijd is het merendeel van de Amerikanen wit, maar hun aandeel kromp in de afgelopen tien jaar met 8,6 procent naar 57,8 procent van de totale Amerikaanse bevolking.

Het aantal inwoners met een gemengde achtergrond steeg met 276 procent van 9 miljoen in 2010 tot 33,8 miljoen in 2020. De Latino-gemeenschap was in 2020 goed voor 18,7 procent van de totale bevolking (62,1 miljoen mensen), vergeleken met 16,4 procent van de totale bevolking in 2010. De Aziatische populatie steeg met 35 procent naar 24 miljoen inwoners. De zwarte gemeenschap groeide met 5,6 procent, maar is nog altijd goed voor 12,1 procent van de bevolking van het land.



Latino-gemeenschap

De bevolkingsgroei tussen 2010 en 2020 bedroeg 7,4 procent, inmiddels tellen de Verenigde Staten 331 miljoen inwoners. Sinds de jaren 30 van de vorige eeuw groeide de bevolking niet zo langzaam. De bevolkingsgroei in het afgelopen decennium kwam voor 51 procent voor rekening van de Latino-gemeenschap.

Het US Census Bureau, het Amerikaanse bureau voor bevolkingszaken, verzamelt de gegevens over de bevolkingssamenstelling iedere tien jaar en de informatie wordt onder meer gebruikt om de stemdistricten voor de verkiezingen te bepalen.

