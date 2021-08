Taliban claimen verovering Kandahar, tweede stad van Afghanistan

De Taliban claimen ook de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan te hebben ingenomen.

Het is na de hoofdstad Kabul de grootste stad van het land en diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicale beweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven.

Nederlandse F-16's hebben tijdens internationale missies een tijdlang geopereerd vanuit Kandahar, waar een belangrijke luchthaven ligt. Kandahar ligt ook dicht bij Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 gelegerd waren. Ook daar zijn de Taliban naar verluidt dicht bij een inname van de stad.

Op veel plekken in Afghanistan wordt gevochten. Vrijdag (lokale tijd) werd bekend dat de grote stad Lashkar Gah in de provincie Helmand ook door de Taliban is veroverd. Bronnen melden aan persbureau AFP dat militairen en regeringsfunctionarissen de stad hebben geëvacueerd nadat ze een deal hadden gesloten met de militanten. Eerder donderdag werd bekend dat Herat, de op twee na grootste stad van het land, en de provinciehoofdstad Ghazni zijn overgenomen. Ghazni ligt 150 kilometer ten zuidwesten van Kabul.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft de situatie in het land besproken met Canada, Duitsland en NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

De VN-Veiligheidsraad werkt aan een verklaring waarin die de opmars van de Taliban veroordeelt en met sancties dreigt vanwege het "in gevaar brengen van de stabiliteit van Afghanistan".

© ANP 2021