Taliban veroveren hoofdstad Uruzgan

Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 in de buurt gelegerd waren, is in handen van de radicale Taliban.

Dat melden buitenlandse media. De voormalige militaire basis van de Nederlandse en ook van Australische militairen, Kamp Holland, ligt vlakbij de stad.

Twee parlementsleden uit Uruzgan zeiden tegen de nieuwszender al-Jazeera dat de stad zich heeft overgegeven en de gouverneur Mohammad Omar Sherzad onderweg is naar de Afghaanse hoofdstad Kabul. Volgens Afghaanse mediaberichten hebben stamhoofden uit de streek de gouverneur gevraagd het verzet tegen de belegeraars op te geven.

Hij zou daar gehoor aan hebben gegeven en tot overgave hebben besloten. De Taliban, die van heel Afghanistan een strengislamitische staat willen maken, rukken vooral op het platteland vaak op dankzij afspraken met lokale stamhoofden of regeringsfunctionarissen.



De Taliban belegerden Tarin Kowt dagenlang en zeggen nu de hele plaats in handen te hebben. De val van Tarin Kowt volgt op die van een andere provinciehoofdstad, het veel grotere Kandahar, ruim 100 kilometer zuidelijker.

De Taliban heeft in korte tijd al achttien van de 34 provinciehoofdsteden onder de voet gelopen. Op het platteland zijn ze weinig weerstand tegengekomen en ze hebben al zeker twee derde van Afghanistan veroverd sinds hun offensief in mei van start ging.



Kamp Holland bij Tarin Kowt was jarenlang de uitvalsbasis van de Nederlandse troepen die in Afghanistan deelnamen aan de internationale troepenmacht die Afghanistan moest behoeden voor een terugkeer van het schrikbewind van de Taliban. Dat bewind kwam in 2001 ten val met een Amerikaanse invasie.

In de jaren dat de basis operationeel was, waren er gemiddeld 1200 Nederlanders actief. Kamp Holland werd in augustus 2010 overgedragen aan Amerikanen en Australiërs die de naam 'Camp Holland' handhaafden in de jaren dat ze er waren. In maart 2020 werd de basis gesloten.

