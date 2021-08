Marechaussee: drie boetes uitgedeeld bij controle coronabewijs

De Koninklijke Marechaussee heeft sinds maandag drie boetes gegeven aan mensen die geen geldig coronabewijs bij zich hebben.

Hoewel mensen al vanaf zondag gecontroleerd konden worden op zo'n bewijs, werd dit maandag voor het eerst gedaan. Sindsdien is alleen bij de Belgische grens op de bewijzen gecontroleerd. In totaal zijn er 255 mensen steekproefsgewijs aangehouden, zegt een woordvoerder.

"Het is eigenlijk heel erg weinig", zegt de woordvoerder over de drie boetes. "De rest heeft alles gewoon op orde." Of er sinds maandag elke dag bij de Belgische grens is gecontroleerd, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel meldt hij dat op verschillende grensovergangen is gecontroleerd. De drie beboete reizigers waren allemaal niet Nederlands.

Reizigers vanaf 12 jaar die uit EU-landen met een geel reisadvies komen, moeten per 8 augustus een coronabewijs kunnen laten zien. Dit is een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatief testbewijs. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app.



Andere reizigers moeten zich voor hun terugreis laten testen in het land waar zij verblijven. Reizigers die tijdens een controle geen coronabewijs bij zich hebben, krijgen een boete van 95 euro.

De marechaussee zei maandag dat in landen als België en Frankrijk strenge regels gelden, waardoor de meeste mensen goed voorbereid zijn. Die dag werden er helemaal geen boetes uitgedeeld.

