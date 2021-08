Coronaregels op middelbare scholen blijven nog gelden

De coronaregels die nu gelden op middelbare scholen, zoals het 1,5 meter afstand houden tot leraren en het dragen van mondkapjes in gangen en kantines, blijven voorlopig nog van kracht.

Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Volgens hen kijkt het kabinet medio september opnieuw naar wat er mogelijk is.

Het RIVM meldde eerder dat de vaccinatiegraad onder tieners geboren in de jaren 2004 tot en met 2009 stijgt. Zondag had 43 procent van hen een eerste vaccinatie gehad. Nog niet iedereen geboren in 2009 heeft een prik kunnen inplannen, omdat sommigen van hen nog 12 moeten worden dit jaar. Onder de 18- tot en met 25-jarigen heeft 64 procent een eerste vaccinatie gehad.

In het hoger onderwijs worden wel versoepelingen verwacht. Daar moest het afgelopen studiejaar 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden. Omdat dat daardoor minder plek voor studenten was, konden zij ongeveer een dag in de week naar de instelling.



Demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zullen waarschijnlijk op de coronapersconferentie van vrijdagavond aankondigen dat de 1,5 meter niet meer geldt in het hoger onderwijs.

Mogelijk gelden er nog wel aanvullende maatregelen, zoals een maximale groepsgrootte in collegezalen en richtlijnen voor ventilatie.

