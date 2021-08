NAVO blijft Afghaanse regering 'zoveel mogelijk steunen'

De NAVO blijft de Afghaanse regering en de veiligheidstroepen zoveel mogelijk steunen, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg na afloop van spoedoverleg met de ambassadeurs van het bondgenootschap.

Steeds meer westerse landen sluiten hun ambassades in hoofdstad Kabul en brengen hun personeel in veiligheid nu de radicale Taliban snel oprukt.

"De alliantie is zeer bezorgd over de gewelddadigheid als gevolg van het Taliban-offensief, inclusief aanvallen op burgers, gerichte moorden en meldingen van andere serieuze schendingen van mensenrechten", verklaart de NAVO-topman.

"De Taliban moeten begrijpen dat zij niet door de internationale gemeenschap zullen worden erkend als zij het land met geweld innemen. We blijven een politieke oplossing van het conflict ondersteunen."



De NAVO blijft diplomatiek vertegenwoordigd in Kabul en zal zich zo nodig aanpassen aan de ontwikkelingen in het land, aldus de Noor. "De veiligheid van ons personeel is doorslaggevend. We zijn in voortdurend contact met de Afghaanse autoriteiten en de rest van de internationale gemeenschap."

De NAVO beëindigde haar militaire operatie in Afghanistan vorige maand na bijna twintig jaar.

