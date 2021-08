België: Ruim 10 procent terugkerende reizigers uit Marokko test positief

9,6 procent van alle terugkerende reizigers uit Marokko test bij terugkeer in België positief op het coronavirus.

Dat is een toename van 2,1 procent, tegenover de 7,5 procent van vorige week, blijkt uit het jongste rapport van Sciensano

De besmettingspercentage van Belgische reizigers die terugkeren uit Marokko, een rode zone, ligt al de hele zomervakantie in stijgende lijn. Begin juli ging het nog maar om 0,9 procent, in de week van 2 tot 8 augustus, de meest recente periode waarvoor er gegevens zijn, was dat gestegen tot 9,6 procent.

Kanttekening is dat slechts 2,9 procent van de terugkerende reizigers in die week uit Marokko kwam. Meer dan 20 procent kwam bijvoorbeeld uit Frankrijk.



Marokko zit midden in de derde coronagolf en registreert dagelijks gemiddeld 9.500 coronabesmettingen, tegenover amper 500 begin vorige maand. Elke dag sterven er volgens de nationale cijfers 90 mensen aan het virus, anderhalve maand geleden waren dat er nog slechts 5 per dag. Nog maar 30 procent van de bevolking in Marokko is volledig gevaccineerd.

Ondanks de slechte epidemiologische situatie reizen heel wat Europeanen, onder wie ook Belgen en Nederlanders, van Marokkaanse komaf deze zomer naar hun thuisland. Marokko geldt als rode zone buiten de Europese Unie, waardoor iedereen boven de 12 jaar zich bij terugkomst in België moet laten testen, gevaccineerd of niet. Wie niet volledig gevaccineerd is, moet bovendien tien dagen in thuisquarantaine.



© HLN/ANP/Marokko.nl 2021