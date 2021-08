Israëlische president Herzog nodigt koning Mohammed VI uit voor bezoek aan Israël

De Israëlische president Isaac Herzog heeft een uitnodigingsbrief gestuurd aan de Marokkaanse koning Mohammed VI om hem uit te nodigen voor een bezoek aan Israël.

Dat meldt Times of Israel. De uitnodigingsbrief werd door de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid in Marokko afgegeven tijdens de inhuldiging van het Liaison Office (verbindingskantoor) in hoofdstad Rabat.

De Israëlische diplomaat was in Marokko voor een officieel bezoek. Hij is de eerste bewindsman uit Israël die het land bezoekt sinds 2003. De twee landen hebben zeven maanden geleden diplomatieke betrekkingen aangeknoopt.

"Majesteit, ik zou graag de gelegenheid hebben om u in de nabije toekomst te ontmoeten", schreef president Herzog in de brief. Hij benadrukte dat Israël zich inzet voor het verdiepen van de sterkte van de onderlinge relaties.



Het is niet de eerste keer dan de Marokkaanse koning wordt uitgenodigd voor een formeel bezoek aan Israëli. De voormalige premier van Israël Benjamin Netanyahu nodigde Mohammed VI eind december 2020 uit tijdens een telefoongesprek.

Koning Mohammed VI hield vol dat het bezoek afhangt van de hervatting van de Palestijns-Israëlische onderhandelingen.

