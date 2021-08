Algerije arresteert 22 verdachten van aansteken dodelijke bosbranden

De Algerijnse autoriteiten hebben 22 mensen aangehouden op verdenking van het aansteken van tientallen dodelijke bosbranden die het Noord-Afrikaanse land sinds begin deze week teisteren.

Dat meldde de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune donderdag tijdens een toespraak uitgezonden op de staatstelevisie.

Bij de branden zijn minstens 69 mensen om het leven gekomen. Tebboune noemde de bosbranden op nationale televisie "een ramp".

Sinds maandag woedden tientallen bosbranden in moeilijk begaanbare gebieden in het noorden van Algerije. Met name Tizi Ouzou, een van de grootste steden van het land ten oosten van hoofdstad Algiers, is zwaar getroffen. Ruim dertig van de in totaal zo’n negentig branden zouden in of nabij die plaats woeden.



Ook bosgebieden in onder meer El Tarf, vlakbij de Tunesische grens, worden geteisterd door het vuur, meldt persbureau AFP. De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de krachtige wind, hitte, extreme droogte vegetatie en een drastisch gebrek aan blusmaterieel. Aangeboden hulp vanuit buurland Marokko bleef onbeantwoord.

Sommige bosbranden zijn veroorzaakt door de hoge temperaturen, maar "de meeste" zouden zijn aangestoken, aldus president Tebboune. De Algerijnse autoriteiten beweerden eerder al dat "criminelen" en "vijanden van Algerije" achter de bosbranden zouden zitten. Bewijs voor die aantijgingen bleef uit, maar de opmerkelijke verklaringen zorgden er wel voor dat grote groepen zich verzamelden en de jacht openden op vermeende "brandstichters".



Volgens de president reageerden Europese landen aanvankelijk niet op zijn verzoek om blusvliegtuigen te sturen vanwege de gelijktijdige fikse bosbranden in Griekenland en Turkije.

Sinds donderdag wordt Algerije echter bijgestaan door Frankrijk en de komende dagen wordt ook blusmaterieel verwacht uit Spanje en Zwitserland.



