Marokko meldt 10.240 nieuwe besmettingen en 110 doden

Het Ministerie van Volksgezondheid meldt vandaag 10.240 nieuwe coronabesmettingen.

Tot dusver zijn in totaal 752.076 besmettingen vastgesteld en zijn 10.933 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in de regio Casablanca-Settat (2.994), gevolgd door de regio Rabat-Salé-Kenitra (2.111) en Marrakech-Safi (947).

In de regio Casablanca werden ook de meeste doden geregistreerd (26), gevolgd door Beni Mellal-Khenifra (15) en Marrakech-Safi (11).



Het laatste etmaal zijn 8.529 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 657.958. Het herstelpercentage in Marokko is 87,5%.

Tot dusver hebben 16.240.404 mensen de eerste coronaprik gehad en zijn 11.389.655 mensen volledig gevaccineerd.

© MAROKKO.NL 2021