Biden waarschuwt Taliban en dreigt met 'sterke militaire reactie'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Taliban laten weten met "een snelle en krachtige militaire reactie" te komen als de militanten Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen.

De boodschap is overgebracht aan vertegenwoordigers van de extremisten in Qatar, staat in een verklaring van de president die zaterdag is vrijgegeven. De waarschuwing geldt voor "elke actie van de Taliban op de grond in Afghanistan die het Amerikaanse personeel of onze missie daar in gevaar brengt".

Biden heeft de strijdkrachten en inlichtingendiensten geïnstrueerd "ervoor te zorgen dat we het vermogen en de waakzaamheid behouden om toekomstige terroristische dreigingen vanuit Afghanistan het hoofd te bieden."

Over de evacuatie van Afghanen die Amerikaanse troepen hebben geholpen zei hij: "We werken eraan duizenden mensen en hun families te evacueren die onze zaak hebben gesteund."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zaterdag (lokale tijd) gebeld met de Afghaanse president Ashraf Ghani.

Ze bespraken het belang van aanhoudende diplomatieke en politieke inspanningen om het geweld in te dammen, zei het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Blinken benadrukte de "voortdurende steun aan het Afghaanse volk".

