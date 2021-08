Mazraoui hoopt dat hij eindelijk verlost blijft van blessureleed

Met een assist op de openingstreffer van Sébastien Haller en een vallende kopbal als Beb Bakhuys in zijn beste tijden gaf Noussair Mazraoui het startsein voor een vliegende competitiestart van Ajax.

"Dit is de Nous", zei de 23-jarige rechtsback na een ruime zege op NEC (5-0). "Zo moet het zijn. ". "Ik voel me weer goed", stelde Mazraoui. "Ik maak mijn acties en ben hongerig. Ik ben er weer klaar voor en heb alle pech aan de kant gezet. Het verleden is het verleden. Ik moet verder en wil graag door. Niet meer achterom kijken maar weer verder."

Mede door blessures leek Mazraoui de laatste seizoenen niet op die rechtsback die drie jaar geleden bij Ajax doorbrak. De international van Marokko, geboren in Leiderdorp, gaf een memorabel seizoen in de Champions League glans met doelpunten in de groepsfase tegen Bayern München en Benfica. Het scheelde uiteindelijk maar een paar seconden of hij had met zijn ploeg in de finale van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal gestaan.

Lies, enkels en knieën

De afgelopen seizoenen viel hij van de ene in de andere blessure. Dan speelde zijn lies weer op, daarna weigerde zijn enkels en knieën. Het voorbije voetbaljaar stond hij maanden aan de kant met een oogblessure. "Ik blijf er bij dat die blessures vooral met pech te maken hadden", vertelt hij. "Maar door beter als een prof te leven, kan je ze misschien een beetje voorkomen. Ik ben wat meer krachttrainingen gaan doen. Iedere dag wel bijna, soms maar 10 minuten. Ik let meer op mijn eten en slaap. Ik doe graag iets extra's, want ik ben klaar met die blessures."



"Noussair is zo talentvol", zei trainer Erik ten Hag. "Daar ligt het echt niet aan. Maar je bent niet twee keer negentig minuten in de week tijdens de wedstrijden prof. Er komt veel meer bij kijken. Hij moest ook zijn levensstijl veranderen. Neem nou zo'n Cristiano Ronaldo. Dat is een mooi voorbeeld. Die houdt het niet voor niets al zo lang vol."

Als het aan Ten Hag ligt, dan zet Mazraoui snel zijn handtekening onder een nieuw contract. "En ik weet dat Marc Overmars er ook zo in staat", zei hij over de directeur betaald spelerszaken van Ajax. "Ik wil ook echt bij Ajax blijven", verklaarde Mazraoui die nu nog een verbintenis heeft die aan het einde van dit seizoen afloopt. "Dat zei ik een paar weken geleden al en dat is nog steeds zo. Maar er is nog niets te melden, er staat nog niets zwart op wit."

© ANP 2021