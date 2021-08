Afghaanse president heeft land verlaten

De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft zijn land verlaten samen met zijn belangrijkste medewerkers, schrijft de Afghaanse nieuwssite TOLO op basis van twee bronnen. Een topfunctionaris bevestigde dat iets later.

Een hoge ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken zei tegen persbureau Reuters dat hij naar buurland Tadzjikistan is gegaan. Het kantoor van Ghani wil om veiligheidsredenen niets kwijt over de bewegingen van de president. De Taliban, die op het punt staan de hoofdstad Kabul onder controle te krijgen, checken naar eigen zeggen "of Ghani Kabul heeft verlaten of niet".

Eerder op de dag zeiden ingewijden dat Ghani binnen enkele uren zal aftreden. Volgens defensieminister Bismillah Mohammadi heeft de president het mandaat om de crisis op te lossen, overgedragen aan politieke leiders. Binnen de regering wordt gezegd dat er een vreedzame machtsoverdracht komt en Kabul niet wordt aangevallen.

Maandag reist een Afghaans onderhandelingsteam naar Qatar voor gesprekken met de Taliban over de overdracht. Daarbij zouden ook Amerikaanse vertegenwoordigers aanschuiven.

