Trump: Biden moet weg om verovering Afghanistan

Oud-president Donald Trump van de Verenigde Staten vindt dat zijn opvolger moet opstappen wegens de snelle verovering van Afghanistan door de Taliban.

In een verklaring zei Trump zondag dat "het tijd is dat Joe Biden in schande aftreedt voor wat hij heeft laten gebeuren".

Verwijzend naar de door hem aangevochten uitslag van de presidentsverkiezingen van vorig jaar, voegde hij daaraan toe: "Het zou niet moeilijk moeten zijn, want hij was toch al niet legitiem gekozen."

Biden gaf eerder dit jaar na twintig jaar Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan het bevel de troepen terug te trekken uit het land, waarop NAVO-partners volgden.



De Taliban grepen de terugtrekking, die aan het eind van de maand voltooid moet zijn, aan om met hun razendsnelle opmars te beginnen.

Het was echter de regering van Trump die vorig jaar tijdens onderhandelingen in Doha, in Qatar, overeenstemming bereikte met de Taliban over de terugtrekking van de Amerikaanse troepen.

