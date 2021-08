LCPS: Meer dan 700 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag voor de derde dag op rij toegenomen.

Er liggen nu in totaal 703 covidpatiënten, 32 meer dan zondag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst in bijna twee weken dat er meer dan 700 coronapatiënten zijn opgenomen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), heeft geen directe verklaring voor de stijging.

"Het valt inderdaad op dat het aantal opnames hoog is in vergelijking met het aantal besmettingen. Ik had een snellere daling verwacht." Ziekenhuizen nemen weliswaar minder nieuwe coronapatiënten op, maar het duurt even voor dit terug te zien is in de bezettingscijfers, omdat mensen een tijdje in het ziekenhuis liggen.

Kuipers verwacht dat het totale aantal opgenomen patiënten de komende tijd wel zal afnemen. "Maar tegelijkertijd zien we ook dat de daling van de instroom afvlakt. Dit alles toont aan wat voor complex proces dit is."

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag eerder. Maar op de verpleegafdelingen liggen nu 504 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 33 meer dan zondag.



Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 67 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic's werden tien mensen binnengebracht. "De instroom en bezetting van covidpatiënten zijn in de afgelopen week gestabiliseerd", meldt het LCPS in een toelichting.

Door drukte moesten er afgelopen etmaal vijf coronapatiënten overgebracht worden naar ziekenhuizen in andere delen van het land.

© ANP 2021