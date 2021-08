Taliban kondigen amnestie af en willen mensen aan het werk

De nieuwe machthebbers in Kabul, de Taliban, zeggen dat er een algemene amnestie geldt voor mensen in dienst van de overheid en ze willen dat ze terugkeren naar hun werk.

"U kunt veilig uw gewone leven weer hervatten en weer aan het werk", aldus een boodschap van de Taliban.

Angst voor de Taliban heeft de hoofdstad momenteel lamgelegd. Volgens meldingen van onder meer de nieuwszender al-Jazeera zijn ook de vrouwen in Kabul uitdrukkelijk opgeroepen weer aan het werk te gaan. De burgemeester, Mohammad Daoud Sultanzoy, en een minister uit de vorige regering zouden al aan de slag zijn gegaan. Sultanzoy verspreidde maandag een bericht dat de leiders van de Taliban hem dringend vroegen weer op zijn post terug te keren.

Kabul lag in de jaren negentig na een burgeroorlog vrijwel geheel in puin. De stad is na de Amerikaanse invasie in 2001 uit de as herrezen en explosief gegroeid. Het inwonertal verviervoudigde naar 2,6 miljoen. Kabul gold als een van de snelst groeiende hoofdsteden ter wereld. De inwoners zijn een smeltkroes van bevolkingsgroepen uit alle delen van het land. De Taliban zijn voornamelijk Pathanen, een bevolkingsgroep die naast Afghanistan ook in Pakistan woont.

Leiderschap

Talibanleiders hebben volgens al-Jazeera ook laten weten dat ze afwachten tot de buitenlandse troepen het land hebben verlaten. Daarna komen ze met hun plan voor de regering. Ze willen een staat onder islamitisch leiderschap en hebben alle partijen uitgenodigd deel te nemen aan de vorming ervan.



De militaire commandant van de Taliban, mullah Mohammad Yaqoob, heeft naar verluidt de strijders het bevel gegeven in niemands huis binnen te dringen, "speciaal niet in Kabul". De oproep volgt op berichten van wraakacties van Talibanstrijders, executies, moorden, roofovervallen en ontvoeringen van bijvoorbeeld meisjes, in delen van het land.

De extremistische Taliban hebben de macht in heel het land in handen sinds de val van Kabul op zondag. Ze hebben van 1996 tot 2001 een schrikbewind uitgeoefend en zijn na twintig jaar strijd met terroristische aanslagen weer aan de macht gekomen. Veel Afghanen vrezen daarom voor hun leven, vooral zij die jarenlang voor de overheden en buitenlandse troepen hebben gewerkt.

Ook hebben veel Afghanen verwoed tegen de terreur van de Taliban gevochten. Velen proberen het land te verlaten, duiken onder of zitten angstig thuis. Volgens waarnemers zijn veel plaatsen 'spooksteden' geworden en functioneert de overheid niet meer.

