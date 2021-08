Verzoenlijke toon Taliban op eerste persconferentie in Kabul

buitenland 17 aug 18:32

De radicale Taliban-beweging, die weer aan de macht is in Afghanistan, belooft geen Amerikaan of andere buitenlander kwaad te doen.

Niemand uit de Verenigde Staten of van de internationale gemeenschap "zal worden geschaad", aldus de woordvoerder van de fundamentalisten. De Afghaanse tolken en anderen die voor buitenlandse machten werkten, zullen niet worden vervolgd of gewroken. De Taliban hielden hun eerste officiële persconferentie in de Afghaanse hoofdstad Kabul na hun razendsnelle opmars. Volgens de zegsman zullen "vreedzame" betrekkingen met andere landen worden voortgezet. Waarnemers bestempelden de toon op de persconferentie als opmerkelijk verzoenlijk.

Een buitenlandse troepenmacht onder leiding van de Amerikanen had de afgelopen twintig jaar juist geprobeerd de Taliban uit te schakelen. De fundamentalisten voerden eind jaren negentig een waar schrikbewind en boden onderdak aan de terroristen van al-Qaeda die naar verluidt op 11 september 2001 de VS aanvielen. Geen vergelding

"We willen geen enkele interne of externe vijand", aldus de woordvoerder, die ook inging op het lot van de vrouwen onder de zeer strikte beweging. Hij zei dat vrouwen mogen werken en studeren en "zeer actief zullen zijn in de samenleving, maar binnen het kader van de islam".

Volgens de zegsman zal er ook geen vergelding komen tegen ex-militairen en leden van de door het Westen gesteunde voormalige regering. "Niemand zal je kwaad doen, niemand zal op je deuren kloppen", zei hij. In tegenstelling tot vroeger wil de Taliban ook particuliere media toestaan, die "vrij en onafhankelijk" zouden kunnen doorwerken. Wel zullen altijd de islamitische voorschriften een rol spelen, benadrukte de woordvoerder.