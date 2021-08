EU-buitenlandchef: we moeten met Taliban praten

Voor de Europese Unie zit er niets anders op dan met de Taliban te gaan praten.

Ze hebben nu eenmaal de oorlog in Afghanistan gewonnen, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell.

Maar dat is nog niet hetzelfde als het erkennen van de Taliban als het gezag. De hoogste diplomaat van de EU heeft zijn twijfels over de sussende woorden van de nieuwe heersers in Afghanistan. Die presenteren zich minder bruut als voorheen.

Ze verzekeren de laatste dagen dat medewerkers van westerse landen niets te vrezen hebben en dat ze zelfs vrouwenrechten zullen eerbiedigen, mits die stroken met de sharia (islamitische wetten). Maar volgens Borrell "zien ze er hetzelfde uit, alleen spreken ze beter Engels".



De Europese ontwikkelingshulp die naar Afghanistan vloeide is dan ook stopgezet. Aan "samenwerking met een toekomstige Afghaanse regering" zijn voorwaarden verbonden, waarschuwt Borrell. Die moet onder meer de fundamentele rechten waarborgen van alle Afghanen, vrouwen en minderheden inbegrepen.

Maar de humanitaire hulp gaat wel door. Sterker nog, die moet misschien wel worden opgevoerd, denkt Borrell. Als straks bijvoorbeeld vrouwen niet meer op het land mogen werken, kan er in grotere delen van Afghanistan honger uitbreken.

