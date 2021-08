Evacuaties op gang terwijl Taliban burgers bij vliegveld weren

De evacuaties vanaf het vliegveld van Kabul zijn op gang gekomen en het Amerikaanse leger zegt al 3200 mensen te hebben opgehaald met dertien vluchten.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft verklaard dat de Britten er nu zo'n duizend mensen per dag ophalen.

Op de Britse lijst van urgente gevallen zouden volgens The Daily Mail nu 6000 Britten en Afghanen staan, maar premier Boris Johnson zei de komende jaren zeker 25. 000 Afghaanse vluchtelingen te willen opnemen.

Op een luchtmachtbasis bij Oxford is in de nacht van dinsdag op woensdag de eerste Britse 'reddingsvlucht' geland. Het gaat om een Airbus van de luchtmacht. In Frankfurt is woensdagmorgen een Duitse Airbus met circa 130 mensen uit Kabul geland. Het ging om de tweede Duitse evacuatievlucht.



Volgens bondskanselier Merkel moet het land 10.000 mensen uit Afghanistan halen onder wie 2500 Afghaanse ex-medewerkers en Afghanen die gevaar zouden lopen, zoals mensenrechtenactivisten. In Rome wordt woensdagmiddag ook de terugkeer van een reddingsvlucht verwacht en een Spaans toestel is woensdagmorgen vertrokken.

De mensen die worden weggevlogen zijn vooralsnog overwegend buitenlanders. Afghanen hebben geen kans op een vlucht via de luchthaven. De Taliban houden volgens plaatselijke media met controleposten en ook met geweld Afghanen weg bij het vliegveld. Ze zouden mensen die wanhopig toch een poging wilden wagen op straat hebben mishandeld met onder meer zwepen.



De Amerikanen die de luchthaven runnen, laten overigens nog helemaal geen Afghanen toe, zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag dinsdag.



Onderhandelen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in zijn toespraak maandag nog het beleid verdedigd te wachten met de evacuatie van "Afghaanse bondgenoten", omdat die volgens hem eerder hadden kunnen vertrekken en nu geen prioriteit hebben.

De Taliban laten naar verluidt niemand meer in de buurt van het vliegveld komen die niet (ook) beschikt over een buitenlands paspoort. De Duitse krant Bild berichtte dat de regering wil onderhandelen met de Taliban over het vertrek van 'lokale krachten' die voor Duitse instellingen hebben gewerkt maar geen Duits paspoort hebben. De Taliban zouden onder meer willen voorkomen dat geschoolde vakmensen het land verlaten en niet van plan zijn nog langer Afghanen zonder buitenlands paspoort uit te laten reizen.



Nieuwe vlag

Ondertussen berichtten internetmedia over de eerste betogingen tegen de nieuwe machthebbers. Talibanstrijders zouden in Jalalabad het vuur hebben geopend op mensen die met de Afghaanse vlag tegen de soennitische extremisten demonstreerden. Daarbij zouden twee betogers zijn gedood.



De Taliban hebben een witte vlag met de islamitische geloofsbelijdenis en aangenomen wordt dat ze die als nationale vlag zien. De Afghaanse vlag is zwart-rood-groen gekleurd.

Het is donderdag de nationale feestdag in Afghanistan. Het is dan 102 jaar geleden dat het land op papier onafhankelijk werd van het Britse Rijk.

