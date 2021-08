RIVM: Meeste positieve coronatesten in bijna twee weken: 2824

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 2824 positieve coronatesten gemeld en dat is het hoogste aantal in bijna twee weken tijd.

Op vrijdag 6 augustus lag het aantal nieuwe gevallen voor het laatst hoger.Toen waren het er 2910.

Het aantal positieve testen in het afgelopen etmaal ligt een derde hoger dan vorige week woensdag, toen 2121 mensen een positief testresultaat kregen. Met dit laatste getal is het zevendaags gemiddelde gestegen naar 2461 positieve testresultaten.

Afgelopen 24 uur registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zeven nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat betekent niet dat al deze mensen afgelopen dag zijn overleden, want soms duurt het even voor een sterfgeval wordt doorgegeven.



In Amsterdam kreeg het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag: 233.

In Den Haag werden 150 nieuwe coronagevallen gemeld, in Rotterdam 136, in Almere 77 en in Utrecht 54.

