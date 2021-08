Nordin Amrabat vervolgt loopbaan bij AEK Athene

Nordin Amrabat zet zijn loopbaan voort bij AEK Athene in Griekenland.

De inmiddels 34-jarige aanvallend ingestelde speler tekent voor 2 seizoenen bij de topclub uit Griekenland. AEK hoeft geen transfersom te betalen, omdat het contract van Amrabat bij zijn vorige werkgever, Al-Nassr uit Saudi Arabië, afliep.

Het wordt voor de oudere broer van Fiorentina-speler Sofyan Amrabat alweer zijn tiende club in zijn profloopbaan. De in Naarden geboren Amrabat begon zijn profcarrière bij FC Omniworld (het huidige Almere City), om vervolgens via VVV-Venlo, PSV, Kayserispor, Galatasaray, Málaga CF, Watford en Léganes bij zijn laatste club Al-Nassr te geraken.

Deze clubs legden door de jaren heen gezamenlijk in totaal zo’n 34 miljoen euro aan transfergeld voor hem neer. In Saudi-Arabië kwam Amrabat sinds de zomer van 2018 tot 80 competitiewedstrijden, waarin hij 15 goals maakte en 23 assists gaf.



Amrabat, die na jeugdinterlands voor het Nederlands elftal te hebben gespeeld, in 2011 voor een internationale loopbaan bij Marokko koos, maakte de afgelopen tijd regelmatig zijn opwachting op de televisie. Zo verscheen hij deze zomer aan tafel als gast bij de Oranjezomer van Veronica Inside, waarin hij meerdere keren in discussie raakte met Johan Derksen over onder meer de keuze van in Nederland geboren spelers om voor de nationale ploeg van Marokko te kiezen en over de mensenrechten in het Midden-Oosten, waar Amrabat als voetballer actief was.

Aan de Telegraaf gaf Amrabat aan dat hij AEK Athene niet de enige club was die hengelde naar zijn diensten. Zo kon hij ook naar clubs in Saudi-Arabië, Qatar en Spanje, die hij om diverse redenen afzegde. Eerder gaf Amrabat aan het liefst naar Spanje te vertrekken, tenzij een club uit het Midden-Oosten met een financieel aanlokkelijk voorstel zou komen.



In het Midden-Oosten kon Amrabat naar eigen zeggen salarissen verdienen die op het niveau van Premier League salarissen lagen, terwijl hij in Spanje bij Rayo Vallecano in de hoogste Spaanse voetbaldivisie kon gaan spelen en bij eerstedivisionist Malaga als belangrijke pion werd gezien in een project om terug te keren naar La Liga, het hoogste niveau in Spanje.

Bij AEK Athene komt Amrabat Vladan Milojevic tegen, die voorheen trainer was bij een andere club in Saudi Arabië, Al Ahli. Het spelen voor het kampioenschap in Griekenland trok Amrabat naar eigen zeggen over de streep. De Griekse Super League begint op 28 augustus, later dan de meeste andere Europese voetbalcompetities, die inmiddels alweer gestart zijn of op het punt staan om te beginnen. Voor menig voetbalfan reden om hun voetbal prognose op te stellen voor het nieuwe seizoen van diverse voetbalcompetities. Hierbij bieden voor menigeen pagina’s met statistieken over voetbalcompetities, tips voor het voorspellen van de topscorer, en lijsten met favorieten voor het kampioenschap in een competitie soelaas. AEK zal in ieder geval hopen dat het met Nordin Amrabat voor het eerst sinds 2018 weer de titel kan behalen.



