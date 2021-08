Gevaccineerde Amerikanen kunnen derde coronaprik krijgen

Amerikanen kunnen acht maanden na hun vaccinatie een derde coronaprik krijgen.

De regeling gaat eind volgende maand in, melden de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten.

Volgens hen laten de beschikbare onderzoeksgegevens "duidelijk" zien dat de bescherming tegen een coronabesmetting na de eerste doses van het vaccin na verloop van tijd begint af te nemen.

De extra injectie is bedoeld voor mensen die zijn ingeënt met Pfizer of Moderna. Sinds kort was alleen voor kwetsbare patiënten met een verzwakt immuunsysteem een derde prik mogelijk.



Het toedienen van zogenoemde boosters in rijke landen als de Verenigde Staten ligt gevoelig.

In veel ontwikkelingslanden verloopt het inenten moeizaam door een gebrek aan vaccins.

© ANP 2021