Biden: vertrekken uit Afghanistan was niet mogelijk zonder chaos

De Amerikaanse president Joe Biden stelt dat het niet mogelijk was om uit Afghanistan te vertrekken zonder de chaos die de afgelopen dagen ontstond in het land.

De terugtrekking van Amerikaanse militairen had niet beter georganiseerd kunnen worden, zei de president woensdag (lokale tijd) in een interview met ABC News.

"Ik denk niet dat er een manier is om dat land te verlaten zonder dat er chaos ontstaat", vertelde Biden, die eerder deze week al liet weten "vierkant achter zijn beslissing te staan" om de Amerikaanse troepen terug te trekken. Nadat de radicale Taliban afgelopen weekend onverwacht snel Afghanistan heroverden, ontstonden er onder andere op het internationale vliegveld van Kabul chaotische taferelen.

Veel wanhopige Afghanen blokkeerden maandag de startbaan en probeerden aan boord te klimmen van vliegtuigen. Sommigen klampten zich vast aan de buitenkant van opstijgende toestellen. Op beelden was te zien hoe deze mensen op grote hoogte van het vliegtuig afvielen. "Toen ik die beelden zag dacht ik: we moeten de controle terugkrijgen", vertelde Biden. "We hebben de situatie op het vliegveld inmiddels onder controle."



Biden kondigde aan dat Amerikaanse militairen in Afghanistan zullen blijven totdat alle Amerikanen die het land willen verlaten zijn geëvacueerd, zelfs als dat betekent dat de troepen ook na 31 augustus aanwezig moeten blijven. Op die datum zou de militaire missie afgerond worden omdat de "doelen bereikt zijn", had Biden begin juli nog aangekondigd.

Het Amerikaanse leger meldde dinsdag dat zeker 3200 mensen uit Afghanistan zijn geëvacueerd. De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, maakte woensdag echter duidelijk dat de Amerikaanse troepen niet in staat zijn om mensen naar de luchthaven te halen. De militairen hebben hun handen vol aan het bewaken van het vliegveld, aldus Austin.



De populariteit van Biden in de Verenigde Staten heeft een forse deuk opgelopen na de onverwacht snelle herovering van de Taliban. Nog maar 46 procent van de Amerikanen keurt het beleid van de president goed, een daling van 7 procentpunten.

Het is de laagste populariteit voor Biden in de nationale peiling die Reuters/Ipsos wekelijks uitvoert sinds zijn aantreden begin dit jaar.

© ANP 2021