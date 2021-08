LCPS: Hoogste aantal coronapatiënten op de ic's sinds 17 juni

Op de intensive cares van Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 220 ernstig zieke coronapatiënten.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 8 patiënten meer dan woensdag en het hoogste aantal sinds 17 juni.

De bezetting op de verpleegafdelingen nam wel af, met 17 patiënten. Momenteel worden op de verpleegafdelingen 452 mensen verzorgd met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Bij elkaar opgeteld houden coronapatiënten 672 bedden bezet in de ziekenhuizen. Woensdag stond dat aantal op 681.

Op de intensive cares werden 14 nieuwe patiënten opgenomen, evenveel als een dag eerder. Op de verpleegafdelingen werden 54 nieuwe coronapatiënten opgenomen, 5 minder dan woensdag.



Het gemiddeld aantal nieuwe opnames per week op de ic's blijft dalen, aldus het LCPS. Dat leidt waarschijnlijk niet direct tot een grote daling van de bezetting op de ic's, doordat mensen er relatief lang liggen. Op de verpleegafdelingen blijft het gemiddeld aantal nieuwe opnames per week min of meer stabiel.

Het coördinatiecentrum verwacht dat de bezetting op zowel de intensive cares als op de verpleegafdelingen komende tijd "langzaam zal dalen". Om de druk op de ziekenhuiszorg te spreiden worden coronapatiënten waar mogelijk verdeeld over regio's. Woensdag werden er tien patiënten verplaatst. Dat is het hoogste aantal sinds 22 mei.

